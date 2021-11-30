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Конституційний суд Німеччини визнав законними окремі коронавірусні обмеження 

Вівторок, 30 листопада 2021, 11:23

Конституційний суд Німеччини визнав часткові обмеження свобод, запроваджені урядом під час пандемії коронавірусу, конституційними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW.

Федеральний конституційний суд у Карлсруе визнав, що обмеження на вихід з дому та обмеження контактів, а також закриття шкіл були законними.

Два позови стосувалися так званого "федерального екстреного гальмування", що діяло з квітня до червня. Воно зобов’язувало землі або райони ввести комендантську годину та інші обмежувальні заходи, якщо семиденний рівень захворюваності на 100 000 осіб перевищував 100 три дні поспіль.

Один судовий позов був спрямований проти обмежень на вихід з дому та контакти, запроваджених на той час, а інший – проти закриття шкіл. 

У своєму рішенні суд зазначив, що обмеження кількості людей, які можуть зустрічатися, і комендантська година з 22:00 до 5:00 були пропорційними до ситуації.

Суд постановив, що заборона особистого відвідування школи не порушила право на навчання, закріплене в німецькій Конституції, оскільки школи впроваджували онлайн-уроки.  

Виконувачка обов’язків канцлера Ангела Меркель та її ймовірний наступник, колишній міністр фінансів Олаф Шольц, заявили, що у вівторок вдень проведуть онлайн-зустріч з прем’єрами земель, аби обговорити стратегії боротьби з COVID-19 у світлі рішень суду.

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