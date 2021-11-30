Греція штрафуватиме невакцинованих громадян старше 60 років

Греки старше 60 років, які відмовляться отримати вакцину від коронавірусу до 16 січня, будуть оштрафовані на суму у 100 євро.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Штраф буде автоматично стягуватися щомісяця починаючи з 16 січня Незалежним органом державних доходів (AADE).

"Ми зосереджуємо свої зусилля на захисті наших співгромадян, і тому їх вакцинація відтепер буде обов'язковою", - сказав Міцотакіс.

"Греки старше 60 років, які не були вакциновані, повинні до 16 січня записатися на прийом для отримання першої дози, інакше їм загрожуватиме адміністративний штраф у розмірі 100 євро щомісяця", - додав він.

Штрафні санкції є частиною зусиль уряду щодо підвищення рівня вакцинації, оскільки він бореться зі сплеском випадків захворювання та занепокоєний щодо варіанту "Омікрон".

Міцотакіс сказав, що уряд перебуває в стані підвищеної готовності через новий, можливо, більш інфекційний штам коронавірусу, який через кілька днів після виявлення в Південній Африці з’явився в європейських країнах.

У Греції поки не виявили жодного випадку зараження штамом "Омікрон".

Близько 63% приблизно 11-мільйонного населення повністю вакциновані. Останніми тижнями спостерігається збільшення темпів вакцинації.