Греция будет штрафовать невакцинированных граждан старше 60 лет
Греки старше 60 лет, которые откажутся получить вакцину от коронавируса до 16 января, будут оштрафованы на сумму в 100 евро.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Штраф будет автоматически взиматься ежемесячно, начиная с 16 января, Независимым органом государственных доходов (AADE).
"Мы сосредотачиваем свои усилия на защите наших сограждан, и потому их вакцинация отныне будет обязательной", - сказал Мицотакис.
"Греки старше 60 лет, которые не были вакцинированы, должны до 16 января записаться на прием для получения первой дозы, иначе им будет грозить административный штраф в размере 100 евро ежемесячно", - добавил он.
Штрафные санкции являются частью усилий правительства по повышению уровня вакцинации, поскольку он борется со всплеском случаев заболевания и обеспокоен вариантом "Омикрон".
Мицотакис сказал, что правительство находится в состоянии повышенной готовности из-за нового, возможно, более заразного штамма коронавируса, который через несколько дней после обнаружения в Южной Африке появился в европейских странах.
В Греции пока не нашли ни одного случая заражения штаммом "Омикрон".
Около 63% примерно 11-миллионного населения полностью вакцинированы. В последние недели отмечается увеличение темпов вакцинации.