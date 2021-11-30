Регулятор ЄС за потреби за 3-4 місяці схвалить вакцину проти нового штаму коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) за потреби може за 3-4 місяці схвалити вакцину проти нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це заявила директор агентства Емер Кук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За її словами, невідомо, чи доведеться виробникам ліків змінити свої вакцини для захисту від штаму "Омікрон", але EMA готується до такої можливості.

"Якби виникла необхідність змінити існуючі вакцини, ми могли б отримати схвалення протягом трьох-чотирьох місяців", — сказала Кук.

"Компанії, які адаптують свої рецептури, потім повинні будуть продемонструвати, що виробнича система працює, їм доведеться провести деякі клінічні випробування, щоб визначити, що це дійсно працює на практиці" - додала вона.

Генеральний директор виробника ліків Moderna у вівторок спричинив нову тривогу на фінансових ринках, попередивши, що існуючі вакцини навряд чи будуть настільки ефективними проти варіанту "Омікрон", вперше виявленого на півдні Африки, як проти "Дельти".

"Навіть якщо новий варіант набуде більшого поширення, вакцини, які у нас є, продовжуватимуть забезпечувати захист", – сказала Кук.

У лютому EMA випустила нове керівництво щодо прискорення процесу схвалення для виробників ліків, які модифікують свої вакцини проти COVID-19 для захисту від нових варіантів.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон", потенційно більш заразний та більш стійкий до вакцин, вперше виявили у ПАР. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки або посилили обмеження на в’їзд для мандрівників з них.

Вже декілька європейських країн повідомили про виявлення у себе перших хворих з новим штамом, майже усі випадки пов’язані з поїздками до Африки.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

"Омікрон" вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".