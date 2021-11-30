Регулятор ЕС при необходимости за 3-4 месяца одобрит вакцину против нового штамма коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) при необходимости может за 3-4 месяца одобрить вакцину против нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом заявила директор агентства Эмер Кук, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По ее словам, неизвестно, придется ли производителям лекарств изменить свои вакцины для защиты от штамма "Омикрон", но EMA готовится к этому.

"Если бы возникла необходимость изменить существующие вакцины, мы могли бы получить одобрение в течение трех-четырех месяцев", - сказала Кук.

"Компании, адаптирующие свои рецептуры, затем должны будут продемонстрировать, что производственная система работает, им придется провести некоторые клинические испытания, чтобы определить, что это действительно работает на практике", - добавила она.

Генеральный директор производителя лекарств Moderna во вторник вызвал новую тревогу на финансовых рынках, предупредив, что существующие вакцины вряд ли будут настолько эффективны против варианта "Омикрон", впервые обнаруженного на юге Африки, как против "Дельты".

"Даже если новый вариант получит большее распространение, вакцины, которые у нас есть, будут продолжать обеспечивать защиту", - сказала Кук.

В феврале EMA выпустила новое руководство по ускорению процесса одобрения для производителей лекарств, модифицирующих свои вакцины против COVID-19 для защиты от новых вариантов.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон", потенциально более заразный и более устойчивый к вакцинам, впервые обнаружили в ЮАР. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них.

Уже несколько европейских стран сообщили об обнаружении у себя первых больных с новым штаммом, почти все случаи, связанные с поездками в Африку.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

"Омикрон" считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".