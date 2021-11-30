Столтенберг проти створення механізму виключення країн з НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить мало шансів для того, щоб військовий блок коли-небудь запровадив систему для виключення членів зі своїх рядів.

Про це Столтенберг заявив у Ризі перед дводенною нарадою міністрів закордонних справ Альянсу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"У НАТО немає механізму для виключення членів. І я не рекомендую включати це до нашого установчого договору", - сказав Столтенберг.

"Навіть якщо я рекомендую цей крок, цього ніколи не станеться, тому що для цього нам потрібен консенсус", - додав він, маючи на увазі необхідність одностайності при ухваленні рішень у НАТО, що надає кожній країні-члену де-факто право вето.

Туреччина розлютила кількох членів НАТО, закупивши ракетні системи російського виробництва та проводячи роботи з розвідки енергоресурсів у спірних водах Середземного моря.

Столтенберг сказав, на його думку, виключення членів - не вихід.

"Я думаю, що краще використовувати НАТО як платформу, а також вести чесні та відверті дискусії, коли ми стурбовані тим, чи всі союзники відповідають демократичним стандартам", - сказав він.

"Якщо ці країни вигнати, то цієї платформи більше не існувало б. Тому я вважаю, що краще зберегти НАТО з усіма членами", - додав Столтенберг.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у 2019 році, що Альянс страждає від "смерті мозку" через брак лідерства у США.

Макрон, який також був обурений угодою між США та Британією з Австралією цього року, вимагає переглянути політичну діяльність НАТО.