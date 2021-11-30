Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

З'явилося відео падіння британського винищувача F-35 з борту авіаносця Queen Elizabeth

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:48

У соцмережах було опубліковано відео, на якому видно, як новітній винищувач F-35 впав з авіаносця британського флоту HMS Queen Elizabeth.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

На опублікованих кадрах видно, як літак F-35 наближається до краю палуби. Замість того, щоб набирати швидкість, літак сповільнюється і падає в океан.

На відео, яке, схоже, було зняте з однієї з власних камер спостереження корабля, також видно, як пілот катапультується з літака.

За кілька секунд після того, як реактивний літак зникає з поля зору, можна побачити парашут, що пливе в морі прямо перед 65 000-тонним кораблем.

Британський літак F-35 розбився на початку цього місяця, коли авіаносець виконував завдання в Середземному морі.

У Міністерстві оборони заявили, що ще зарано коментувати кадри, і тривають зусилля щодо відновлення літака. Раніше у відомстві заявили, що пілот під час аварії не постраждав.

На авіаносці розміщені вісім винищувачів F-35 Великої Британії та 12 морської піхоти США.

Це вперше Британія втратила один із літаків-невидимок п’ятого покоління вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія інциденти
powered by lun.ua

Статті

Меркель не лише з Путіним: де канцлерка опиралася диктаторам, а де йшла на поступки

Якими були взаємини Ангели Меркель з диктаторами сучасності? ЄвроПравда публікує у скороченому вигляді один з розділів нової біографії канцлерки.
30 листопада 2021 — Кеті Мартон

Без довіри не буде прогресу: чим важлива для України реформа у сфері метрології

Що заважає Україні отримати "промисловий безвіз" із ЄС? І що не так із вітчизняною інфраструктурою якості?
30 листопада 2021 — Марія Мезенцева , народний депутат України, "Слуга народу"

Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету ІІ та що чекає на британську монархію

400 років тому острів привабив англійських колоніалістів, що згодом принесло багато горя. Тепер це – "рай на землі", який вирішив утекти від британської монархії.
30 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда