У Франції приріст заражень коронавірусом наблизився до максимумів за час епідемії

У Франції за минулу добу зараження коронавірусом підтвердили у близько 47 тисяч людей - найбільше з початку квітня.

Такі попередні дані оголосив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран під час виступу у парламенті, повідомляє Le Figaro. Точну цифру відомство має оприлюднити пізніше увечері.

47 тисяч хворих за добу - також один з найвищих показників за увесь час епідемії. Максимальні показники перевищували 50 тисяч. Нагадаємо, населення Франції - 67,3 млн.

"Cитуація погіршується… Середня добова кількість заражень вже перевищує 30 тисяч", - заявив міністр. За його словами, якщо така динаміка продовжиться, Франція вже до кінця тижня перевищить максимуми наймасштабнішої, третьої хвилі епідемії.

Веран додав, що тепер нові ризики створює і штам "Омікрон". У Франції перший випадок підтвердили на заморських територіях - на острові Реюньйон.

Нагадаємо, Франція однією з перших у Європі, ще з кінця літа, почала використовувати ковід-сертифікати як перепустки для доступу до низки закладів та послуг.

В країні повністю щеплені від коронавірусу 69,5% дорослого населення.