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Во Франции прирост заражений коронавирусом приблизился к максимумам за время эпидемии

Вторник, 30 ноября 2021, 18:23

Во Франции за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у около 47 тысяч человек - больше всего с начала апреля.

Такие предварительные данные объявил министр здравоохранения Оливье Веран, выступая в парламенте, сообщает Le Figaro. Точную цифру ведомство должно обнародовать позже вечером.

47 тысяч больных за сутки – также один из самых высоких показателей за все время эпидемии. Максимальные показатели превышали 50 тысяч. Напомним, население Франции – 67,3 млн.

"Ситуация ухудшается… Среднее суточное число заражений уже превышает 30 тысяч", - заявил министр. По его словам, если подобная динамика продолжится, Франция уже к концу недели превысит максимумы самой масштабной, третьей волны эпидемии.

Веран добавил, что теперь новые риски создает и штамм "Омикрон". Во Франции первый случай подтвердили на заморских территориях – на острове Реюньон.

Напомним, Франция одна из первых в Европе, еще с конца лета, начала использовать ковид-сертификаты в качестве пропуска для доступа к ряду заведений и услуг.

В стране полностью привиты от коронавируса 69,5% взрослого населения.

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Франция Коронавирус
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