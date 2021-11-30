Генсек НАТО, говорячи про Україну, нагадав про різницю між членами і партнерами Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що вважає Україну цінним партнером Альянсу, але потрібно розуміти різницю між її статусом і статусом країни-члена НАТО.

Про це він сказав у рамках своєї відповіді на запитання ЗМІ, яку підтримку може Альянс запропонувати для України, якщо Росія все ж вдасться до нової агресії.

"Важливо розрізняти між країнами-членами Альянсу і партнером-Україною. Якщо це союзники, ми надаємо гарантії колективної оборони і ми будемо захищати їх - усі союзники. Україна - це наш партнер, дуже цінний партнер, якому ми надаємо політичну і практичну підтримку, наші союзники допомагають з навчанням і збільшенням спроможності, обладнанням. Я абсолютно переконаний, що союзники знову висловлять рішучу підтримку Україні і під час сьогоднішньої зустрічі. Але є різниця між партнером, таким як Україна, і союзником, як, наприклад, Латвія", - сказав Єнс Столтенберг.

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Нагадаємо, Столтенберг заявив що нарощення Росією сил довкола України буде ключовою темою міністерської зустрічі НАТО у Ризі, та закликав Кремль до прозорості і деескалації.

У зустрічі бере участь також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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