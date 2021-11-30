Шмыгаль хочет подписать с ЕС договор об автомобильных перевозках

Украина заинтересована вести переговоры с Европейским Союзом по поводу либерализации рынка автомобильных перевозок со странами-членами ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на встрече глав правительств стран Ассоциированного трио с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Надлежащее функционирование транспортных услуг имеет решающее значение для эффективности Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украины и ЕС и устойчивого роста торговли", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Шмигаль также отметил, что страны Ассоциированного трио - Украина, Грузия, Молдова - глубоко интегрированы в транспортные сети ЕС. В то же время, учитывая постоянно растущие объемы торговли, сейчас есть актуальные вопросы, требующие решения, в частности, с учетом развития ситуации вокруг Беларуси.

Глава украинского правительства отметил, что заключение соглашения об автомобильных перевозках, как предусмотрено в Соглашении об ассоциации, решит вопрос разрешений и будет способствовать эффективному внедрению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли для обеих сторон.

Шмигаль также заявил, что Украина готова обеспечить дополнительный транзит газа по сниженному тарифу и предоставить часть своих подземных хранилищ для хранения газа европейскими компаниями.

"Энергетическая безопасность является одним из ключевых приоритетов правительства Украины, включая диверсификацию путей поставок энергоносителей, противодействие российскому газовому шантажу и синхронизацию с европейской сетью ENTSO-E. Украина стремится оставаться надежным транзитером газа, выступает за сохранение транзита и заключение нового контракта в соответствии с европейскими правилами", — подчеркнул глава украинского правительства.