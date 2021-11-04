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Пошкоджені поліцейські авто і затримання: в Північній Ірландії нові заворушення через Brexit

Четвер, 4 листопада 2021, 12:27

У Белфасті ввечері у середу черговий протест лоялістів, невдоволених частиною угоди про Brexit щодо Північної Ірландії, переріс у заворушення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Події розгортались у специфічному місці - так званій "interface area", на межі між районами компактного проживання націоналістів та юніоністів, і зовсім поруч з місцем квітневих заворушень.

Все починалось близько 17 години з невеликого протесту 30 людей з лоялістського боку, далі ситуація загострилася. У поліції кажуть, що в них кидалися камінням і петардами, пошкодили три поліцейські машини, спалили кілька сміттєвих баків. 

"У певний момент все було дуже серйозно - з обох боків зібралося до сотні людей, і вони атакували правоохоронців", - розповів представник районної поліції Деррін Джоунз. 

Серед поліцейських постраждалих немає. Ситуація заспокоїлась після 22:30.

Правоохоронці затримали двох хлопців 12 і 15 років за участь у заворушеннях.

"У кожного є право на протест, і ми маємо позитивне зобов’язання сприяти реалізації права на протест… Але організатори мали добре розуміти, що станеться, якщо організувати його саме там", - додав представник поліції. 

За кілька днів до цього невідомі викрали і спалили автобус у Ньютаунардс, місті на схід від Белфаста. Це розцінюють як сигнал від радикально налаштованих лоялістів для Демократичної юніоністської партії, від якої вони вимагають добитись радикальних змін до Північноірландського протоколу. 

Нагадаємо, протокол є частиною угоди про вихід Британії з ЄС. Він передбачає збереження на острові Ірландія - між Ірландією-членом ЄС та Північною Ірландією-частиною Британії - "прозорого" кордону, який передбачений угодою від 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у регіоні. Щоб уможливити відсутність там митних перевірок, митний кордон змістили у порти, і тепер для перевезення товарів між Північною Ірландією та рештою Британії необхідно надавати митну документацію. 

Таким станом справ категорично невдоволені юніоністи і лоялісти, вважаючи це фактично зазіханням на належність регіону до Сполученого Королівства.

Між Британією і ЄС триває суперечка щодо реалізації умов протоколу - Лондон вимагає серйозно переглянути його і невдоволений поступками, на які вже погодився Брюссель.

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Brexit Велика Британія
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