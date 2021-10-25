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У Британії незадоволені новими поступками ЄС щодо торгівлі після Brexit

Понеділок, 25 жовтня 2021, 18:34

Нові пропозиції Євросоюзу щодо реформування Протоколу щодо Північної Ірландії, що передбачають низку поступок, "не йдуть досить далеко".

Про це заявив британський міністр з питань Brexit лорд Девід Фрост, якого цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи перед депутатами парламенту, Фрост сказав, що пропозиції Брюсселя про зміну протоколу "вперше визнають, що вони можуть бути готові змінити свої закони, щоб впоратися з особливою ситуацією в Північній Ірландії".

"Проблема з ними в тому, що вони не заходять досить далеко. Я не впевнений, що вони цілком можуть забезпечити таке амбітне розширення торгівлі між Британією і Північною Ірландією, яке ми хочемо бачити, але ми намагаємося перевірити, чи зможуть вони знайти основу, щоб піти далі, ніж те, що вони поклали на стіл", - сказав Фрост.

Протокол є ключовою частиною угоди по Brexit, укладеної між Лондоном і Брюсселем, і покликаний уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія. В рамках угоди Північна Ірландія залишається під деякими правилами ЄС, і існують перевірки товарів, що ввозяться в Північну Ірландію з Британії.

Але після переговорів і підписання угоди Британія висунула пропозиції щодо його зміни. ЄС відповів пропозиціями, які скоротять перевірки на роздрібні агропродовольчі товари, що надходять до Північної Ірландії з Британії, на 80%, поряд зі скороченням на 50% митних документів.

Але роль Європейського суду у вирішенні спорів між Британією і ЄС залишається ключовим каменем спотикання.

Лорд Фрост ясно дав зрозуміти, що роль Європейського суду - це червона лінія для Британії, сказавши депутатам, що уряд хоче переконатися, що майбутні відносини між двома сторонами "зрештою не контролюються інститутами ЄС, включаючи суди".

"Замість цього ми хотіли б бачити механізм арбітражу, який є нормальним для такого роду договорів, це саме те, що є в угоді про торгівлю та співробітництво", - сказав він.

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Велика Британія Brexit
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