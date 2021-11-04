Поврежденные полицейские авто и задержания: в Северной Ирландии новые беспорядки из-за Brexit

В Белфасте вечером в среду очередной протест лоялистов, недовольных частью соглашения о Brexit по Северной Ирландии, перерос в беспорядки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

События разворачивались в специфическом месте - так называемой interface area, на границе между районами компактного проживания националистов и юнионистов, и совсем рядом с местом апрельских беспорядков.

Все начиналось около 17 часов с небольшого протеста 30 человек с лоялистской стороны, дальше ситуация обострилась. В полиции говорят, что в них бросались камнями и петардами, повредили три полицейских машины, сожгли несколько мусорных баков.

"В определенный момент все было очень серьезно – с обеих сторон собралось до сотни людей, и они атаковали правоохранителей", – рассказал представитель районной полиции Деррин Джоунз.

Среди полицейских пострадавших нет. Ситуация успокоилась после 22:30.

Правоохранители задержали двух парней 12 и 15 лет за участие в беспорядках.

"У каждого есть право на протест, и мы имеем положительное обязательство содействовать реализации права на протест… Но организаторы должны хорошо понимать, что произойдет, если организовать его именно там", - добавил представитель полиции.

За несколько дней до этого неизвестные угнали и сожгли автобус в Ньютаунардс, городе к востоку от Белфаста. Это расценивают как сигнал от радикально настроенных лоялистов для Демократической юнионистской партии, от которой они требуют добиться радикальных изменений Североирландского протокола.

Напомним, протокол является частью соглашения о выходе Британии из ЕС. Он предполагает сохранение на острове Ирландия - между Ирландией-членом ЕС и Северной Ирландией-частью Британии - "прозрачной" границы, которая предусмотрена соглашением от 1998 года, которое положило конец многолетнему конфликту в регионе. Чтобы избежать там таможенных проверок, таможенную границу сместили в порты, и теперь для перевозки товаров между Северной Ирландией и остальной Британии необходимо предоставлять таможенную документацию.

Таким положением дел категорически недовольны юнионисты и лоялисты, считая это фактически посягательством на принадлежность региона Соединенному Королевству.

Между Британией и ЕС идет спор по реализации условий протокола – Лондон требует серьезно пересмотреть его и не удоволетворен уступками, на которые уже согласился Брюссель.