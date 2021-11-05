Кулеба: Україну можуть взяти в ЄС і НАТО з "недозавершеними реформами", якщо буде політичне рішення

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати членом ЄС і НАТО під гарантії та обіцянки завершити необхідні реформи після набуття членства у випадку, якщо у цих блоках буде консолідоване політичне рішення щодо вступу України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС заявив на форумі "Re:Open Zakarpattia" у п’ятницю.

"Реформи дуже важливі, це однозначно, ніхто з цим не сперечається. Боротьба з корупцією - все правильно.

Але не треба нести на собі весь сум реформ. Якщо буде політичне рішення в Європейському Союзі і в НАТО: "Забираємо", то, по-перше, і нам буде набагато легше робити реформи, а, по-друге, нас візьмуть навіть з деякими недозавершеними реформами під гарантії і обіцянки, що вони будуть завершені вже після набуття членства", - сказав міністр.

Він закликав "бути реалістами і не заганяти себе в постійне коло приниження, що ми у всьому винні самі".

"Все не так, все набагато складніше. Треба працювати з партнерами, треба змінювати країну, треба робити все всередині країни, щоб вона ставала сильнішою. Але не можна вступити ні в ЄС, ні в НАТО, якщо там не буде консолідованої позиції: "Беремо", - зазначив Кулеба.

Під час виступу на форумі у п’ятницю Кулеба наполіг, що ЄС і НАТО повинні надати чітку дорожню карту для майбутнього членства української держави у двох блоках.