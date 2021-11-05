Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба: Україну можуть взяти в ЄС і НАТО з "недозавершеними реформами", якщо буде політичне рішення

П'ятниця, 5 листопада 2021, 14:21

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати членом ЄС і НАТО під гарантії та обіцянки завершити необхідні реформи після набуття членства у випадку, якщо у цих блоках буде консолідоване політичне рішення щодо вступу України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС заявив на форумі  "Re:Open Zakarpattia" у п’ятницю.

"Реформи дуже важливі, це однозначно, ніхто з цим не сперечається. Боротьба з корупцією - все правильно.

Але не треба нести на собі весь сум реформ. Якщо буде політичне рішення в Європейському Союзі і в НАТО: "Забираємо", то, по-перше, і нам буде набагато легше робити реформи, а, по-друге, нас візьмуть навіть з деякими недозавершеними реформами під гарантії і обіцянки, що вони будуть завершені вже після набуття членства", - сказав міністр.

Він закликав "бути реалістами і не заганяти себе в постійне коло приниження, що ми у всьому винні самі".

"Все не так, все набагато складніше. Треба працювати з партнерами, треба змінювати країну, треба робити все всередині країни, щоб вона ставала сильнішою. Але не можна вступити ні в ЄС, ні в НАТО, якщо там не буде консолідованої позиції: "Беремо", - зазначив Кулеба.

Під час виступу на форумі у п’ятницю Кулеба наполіг, що ЄС і НАТО повинні надати чітку дорожню карту для майбутнього членства української держави у двох блоках. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Асоціація з ЄС Україна-НАТО
powered by lun.ua

Статті

Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів

"Вам точно потрібно краще зрозуміти, чому люди не хочуть вакцинуватися. Вони скептичні, бо не розуміють, як це працює, чи є якісь інші фактори?"
5 листопада 2021 — Данило Карпа, для Європейської правди

На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід східноєвропейських країн однозначний – має. І це – важливий приклад для України.
5 листопада 2021 — Андрій Зінченко, для Європейської правди

Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад

Управління громадою відрізняється від бізнесу, та є і схожість. Голова громади має застосовувати принципи ефективного управління.
4 листопада 2021 — Дзмітрій Корбут, для Європейської правди