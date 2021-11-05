Кулеба: Украину могут взять в ЕС и НАТО с "недозавершенными реформами", если будет политическое решение

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать членом ЕС и НАТО под гарантии и обещания завершить необходимые реформы после обретения членства в случае, если в этих блоках будет консолидированное политическое решение по вступлению Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава МИД заявил на форуме Re:Open Zakarpattia в пятницу.

"Реформы очень важны, это однозначно, никто с этим не спорит. Борьба с коррупцией – все правильно.

Но не нужно нести на себе всю грусть реформ. Если будет политическое решение в Европейском Союзе и НАТО: "Забираем", то, во-первых, и нам будет гораздо легче делать реформы, а, во-вторых, нас примут даже с некоторыми недозавершенными реформами под гарантии и обещания, что они будут завершены уже после обретения членства", - сказал министр.

Он призвал "быть реалистами и не загонять себя в постоянный круг унижения, что мы во всем виноваты сами".

"Все не так, все гораздо сложнее. Надо работать с партнерами, надо менять страну, надо делать все внутри страны, чтобы она становилась сильнее. Но нельзя вступить ни в ЕС, ни в НАТО, если там не будет консолидированной позиции: "Берем", – отметил Кулеба.

Выступая на форуме в пятницу, Кулеба настоял, что ЕС и НАТО должны предоставить четкую дорожную карту для будущего членства украинского государства в двух блоках.