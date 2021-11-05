Кулеба наполягає на дорожній карті для України з метою членства в ЄС і НАТО 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає, що ЄС і НАТО повинні надати чітку дорожню карту для майбутнього членства української держави у двох блоках.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС заявив на форумі "Re:Open Zakarpattia" у п’ятницю.

Кулеба зауважив, що як і всі центральноєвропейські країни, які зараз є членами ЄС та НАТО, Україна потребує європейської та євроатлантичної перспективи.

"Сьогодні Україна визначила своє майбутнє як рівна серед рівних у Центральній Європі. Європа – наш дім. Це місце, де ми народилися та виросли.

Настав час Європі та кожному з нас скласти чітку дорожню карту для того, щоб Україна нарешті приєдналася до НАТО та Європейського Союзу та почала писати нову історію – історію нашого спільного європейського успіху", - зазначив міністр.

Раніше Кулеба заявляв, що процес вступу України до НАТО занадто затягнувся і Київ намагається донести це до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Нью-Йорку у вересні заявив про необхідність визначити для України часову перспективу щодо її вступу в Альянс.

Щодо інтеграції України до Євросоюзу, вже п’ять країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, а цього тижня приєдналася Словаччина.