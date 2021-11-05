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Премьер Франции призвал к "всеобщей мобилизации" из-за новой волны эпидемии

Пятница, 5 ноября 2021, 16:50

Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал граждан к "всеобщей мобилизации" в вопросе вакцинации от коронавируса из-за новой волны эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В частности, Жан Кастекс призвал не медлить с прививкой усиливающей третьей дозой людям, которым пора это сделать, особенно старше 65 лет.

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"Эпидемия еще не позади - ни во Франции, ни где-нибудь в мире, еще нельзя ослаблять бдительность", - заявил он.

Премьер отметил, что на днях правительство финализирует проект закона, который определит набор мер по дальнейшей борьбе с эпидемией. По его словам, он будет основываться на принципах "прагматизма, пропорциональности мер и прозрачности".

Показатели заболеваемости во Франции в последнее время снова начали расти, но все еще гораздо ниже, чем максимумы предыдущих волн эпидемии. Самое большое со времени предыдущей волны – 10 050 – зарегистрировали 3 ноября.

Во время летней волны эпидемии в стране регистрировали до 28 тысяч больных, а осенней 2020 и весенней 2021 – около 60 тысяч. Население Франции – около 67 млн ​​человек.

С конца лета 2021 года в стране широко используются ковид-сертификаты как пропуск в ряд заведений, а для некоторых профессий вакцинация от коронавируса обязательна. Нижняя палата парламента Франции уже проголосовала за то, чтобы разрешить правительству продолжать применять режим COVID-пропусков до 31 июля 2021 года.

По данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, в настоящее время в стране полностью привиты почти 81% взрослого населения.

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