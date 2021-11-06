Розпад Боснії активізує й інші конфлікти на Балканах – спецпредставник ЄС

Боснія та Герцеговина може знову стати ареною збройного протистояння, якщо міжнародне співтовариство не вживе заходів, щоб зупинити сербських сепаратистів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters заявив спецпредставник ЄС у Боснії Крістіан Шмідт.

За його словами, загрозою миру в регіоні є кроки керівництва боснійських сербів, спрямовані на знищення ключових державних інституцій, таких як об’єднані збройні сили, орган непрямого оподаткування та найвищий судовий орган, а також інші інституції.

"Неспокій в цьому регіоні також вплине на питання складних відносин між Сербією і Косово таким же чи подібним чином", - заявив Шмідт. За його словами, "Сербія повинна бути зацікавлена в тому, щоб Боснія і Герцеговина залишалася разом", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи існує реальна можливість розпаду Боснії, Шмідт сказав, що це не безпосередня небезпека. "Але якщо деградація Дейтонського договору (угода 1995 року, що стала завершенням війни у регіоні) триватиме... існує ризик того, що країна розпадеться", - додав він.

В такому випадку червоною лінією стане вихід Сербської Республіки зі спільних збройних сил і створення власної окремої армії в Боснії, про що вже оголосив лідер боснійських сербів Мілорад Додік."Якщо це підтвердиться... тоді нам у міжнародній спільноті доведеться дуже, дуже, дуже серйозно подумати про те, як ми можемо рухатися вперед", – додав він Шмідт.

Нагадаємо, згідно із Дейтонським договором, посада спецпредставника ЄС є ключовою у Боснії та Герцеговині. Саме тому в РФ вважають, що посаду верховного представника потрібно скасувати, і не погодилися з призначенням Шмідта. Цю точку зору підтримують і в Республіці Сербській (БіГ).

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