Распад Боснии активизирует и другие конфликты на Балканах – спецпредставитель ЕС

Босния и Герцеговина может снова стать ареной вооруженного противостояния, если международное сообщество не примет меры, чтобы остановить сербских сепаратистов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters заявил спецпредставитель ЕС в Боснии Кристиан Шмидт.

По его словам, угрозой мира в регионе являются шаги руководства боснийских сербов, направленные на уничтожение ключевых государственных институций, таких как объединенные вооруженные силы, орган косвенного налогообложения и высший судебный орган, а также другие институты.

"Беспокойство в этом регионе также повлияет на вопросы сложных отношений между Сербией и Косово таким же или подобным образом", - заявил Шмидт. По его словам, "Сербия должна быть заинтересована в том, чтобы Босния и Герцеговина оставалась вместе", – добавил он.

Отвечая на вопрос, существует ли реальная возможность распада Боснии, Шмидт сказал, что это непосредственная опасность. "Но если деградация Дейтонского договора (соглашение 1995 года, ставшее завершением войны в регионе) будет продолжаться... существует риск того, что страна распадется", - добавил он.

В таком случае красной линией станет выход Сербской Республики из совместных вооруженных сил и создание собственной отдельной армии в Боснии, о чем уже объявил лидер боснийских сербов Милорад Додик. подумать о том, как мы можем двигаться вперед", – добавил он Шмидт.

Напомним, согласно Дейтонскому договору, должность спецпредставителя ЕС является ключевой в Боснии и Герцеговине. Именно поэтому в РФ считают, что должность верховного представителя нужно упразднить, и не согласились с назначением Шмидта. Эту точку зрения поддерживают и в Республике Сербской (БиГ).

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