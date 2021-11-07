Cуд призупинив ініціативу адміністрації Байдена про обов’язкове щеплення або тести у великих компаніях

Федеральний апеляційний суд тимчасово заблокував ініціативу адміністрації Байдена, яка вимагала би запровадити для працівників усіх фірм зі штатом понад 100 осіб обов’язкову вакцинацію від коронавірусу або регулярне тестування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Передбачається, що вимога з 4 січня поширювалась би на деякі категорії працівників у сфері охорони здоров'я, федеральних підрядників та приватні компанії з понад сотнею працівників.

Вже низка штатів з лідерами-республіканцями разом з кількома компаніями оскаржили ініціативу адміністрації Байдена, вважаючи, що це виходить за рамки її повноважень.

Суд зазначив, що з такою вказівкою є "серйозні законодавчі і конституційні проблеми". Адміністрація повинна буде відреагувати на ці застереження до вечора понеділка.

У Міністерстві праці заявили, що впевнені у своєму законодавчому праві видавати таке розпорядження, оскільки закон щодо здоров’я та безпеки на робочих місцях дає відповідному органу право швидко діяти в ситуаціях, коли для працівників є значна небезпека і для її усунення необхідно ухвалювати нові вимоги.

Зараз у США щоденно помирають в середньому 1100 коронахворих, більшість з них не вакциновані. Загалом за час епідемії у США померли близько 750 000 людей, які хворіли коронавірусом.

Повністю щеплені від коронавірусу 58% населення, а серед дорослих від 18 років - 70%. Проте показники вакцинації суттєво відрізняються залежно від штату.

Мапа New York Times на основі даних органів охорони здоров'я

Зараз вакцина стала доступною також для дітей віком від 5 років, серед старших вікових груп почалась вакцинація підсилюючою третьою дозою.