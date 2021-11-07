CША: суд приостановил инициативу об обязательной прививке или тестах в крупных компаниях

Федеральный апелляционный суд временно заблокировал инициативу администрации Байдена, которая потребовала бы ввести для работников всех фирм со штатом более 100 человек обязательную вакцинацию от коронавируса или регулярное тестирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что требование с 4 января распространялось бы на некоторые категории работников в сфере здравоохранения, федеральных подрядчиков и частные компании с более сотней сотрудников.

Уже ряд штатов с лидерами-республиканцами вместе с несколькими компаниями обжаловали инициативу администрации Байдена, считая, что это выходит за рамки её полномочий.

Суд отметил, что с таким указанием есть "серьезные законодательные и конституционные проблемы". Администрация должна будет отреагировать на эти замечания до вечера понедельника.

В Министерстве труда заявили, что уверены в своем законодательном праве издавать такое распоряжение, поскольку закон о здоровье и безопасности на рабочих местах дает соответствующему органу право быстро действовать в ситуациях, когда для работников есть значительная опасность и для её устранения необходимо принимать новые требования.

Сейчас в США ежедневно умирают в среднем 1100 больных коронавирусом, большинство из них не вакцинированы. Всего за время эпидемии в США умерли около 750 000 больных.

Полностью привиты от коронавируса 58% населения, а среди взрослых от 18 лет – 70%. Однако показатели вакцинации существенно отличаются в зависимости от штата.

Карта New York Times на основе данных органов здравоохранения

Сейчас вакцина стала доступна также для детей в возрасте от 5 лет, среди старших возрастов началась вакцинация усиливающей третьей дозой.