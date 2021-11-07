Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Італії винесли перші вироки в масштабному судовому процесі проти мафії: 70 засуджених

Неділя, 7 листопада 2021, 11:26

В Італії суд виніс перші вироки в найбільшому за останні 30 років судовому процесі проти мафії, 70 з них - обвинувальні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Перед судом постали 355 членів клану "Ндрангета", наймогутнішого мафіозного угрупування Італії. Процес проходив у спеціально обладнаній судовій залі в місті Ламенція-Терме у Клабрії, регіоні, де мафіозні клани мають значний вплив. Процес почався у січні 2021 року і триватиме загалом 2 роки, а можливо і довше.

У суботу 6 листопада суддя Клаудіо Паріс  зачитав рішення щодо 91 підсудного. 70 з них виявилися обвинувальними, інших 21 виправдали. Ці підсудні обрали прискорену процедуру розгляду.

Шість із засуджених отримали максимальні терміни, про які просили прокурори - 20 років позбавлення волі. Серед них 62-річний Паскуале Галлоне, якого вважають "правою рукою" лідерів Луїджі Манкузо та Грегоріо Нігліа. 

"Ндрангету" вважають найпотужнішим мафіозним кланом у світі. Він поступово здобув вплив після того, як інший великий судовий процес у 80-х роках завдав удару сицилійському клану Cosa Nostra.

Прокурори вважають, що клан контролює більшу частину контрабанди кокаїну до Європи, а частиною організації можуть бути близько 150 родин та близько 6000 спільників лише у Калабрії. 

Більшість вироків стосуються замахів на вбивства, відмивання грошей, наркоторгівлі, вимагання, незаконного володіння зброєю. 

Манкузо, якого вважають босом "Ндрангети", та екс-сенатора Джанкарло Піттелі, який ймовірно його помічник, судитимуть у довших процесах в наступні роки. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua

Статті

Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів

"Вам точно потрібно краще зрозуміти, чому люди не хочуть вакцинуватися. Вони скептичні, бо не розуміють, як це працює, чи є якісь інші фактори?"
5 листопада 2021 — Данило Карпа, для Європейської правди

На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід східноєвропейських країн однозначний – має. І це – важливий приклад для України.
5 листопада 2021 — Андрій Зінченко, для Європейської правди

Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад

Управління громадою відрізняється від бізнесу, та є і схожість. Голова громади має застосовувати принципи ефективного управління.
4 листопада 2021 — Дзмітрій Корбут, Дзмітрій Корбут, для Європейської правди