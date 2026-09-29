Естонія викликає тимчасового повіреного Росії через диверсію проти оборонної компанії 

Після встановлення причетності російських спецслужб до підпалу оборонного підприємства Milrem Robotics в Таллінні Естонія викличе тимчасового повіреного у справах Росії.

Про це в X повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

Глава МЗС відреагував на повідомлення Поліції безпеки Естонії, яка встановила, що підпал будівлі Milrem Robotics у серпні був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.

"Такі дії є абсолютно неприйнятними. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Естонії сьогодні викличе тимчасового повіреного Росії", – написав Тсахкна.

"Естонія є складним середовищем для Росії щодо здійснення таких дій, оскільки ми діємо рішуче й оперативно, щоб захистити нашу державу", – наголосив дипломат.

Він нагадав, що Росія здійснює масштабну кампанію проти Європи, спрямовану на залякування союзників України та послаблення підтримки Києва. Міністр наголосив, що Естонія не піддасться на провокації Кремля.

"Наша реакція буде протилежною. Ми посилюватимемо як нашу підтримку України, так і тиск на Росію з метою припинення її агресії. Не втрачаймо зосередженості та дотримуймося обраного курсу, адже дії Росії є чітким свідченням того, що наш спільний тиск дає результат", – зазначив Тсахкна.

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 серпня в Таллінні у будівлі, що використовувалася оборонним підприємством Milrem Robotics, спалахнула пожежа.

Трьох підозрюваних у підпалі затримали у Латвії та передали до Естонії.

Оборонна компанія Milrem Robotics у співпраці з країнами Європейського Союзу постачає в Україну безпілотні наземні транспортні засоби THeMIS.

Джерела в західних розвідках повідомляли, що Росія розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва зброї, вербуючи для цього членів місцевих бандитських угруповань та перевіряючи реакцію НАТО.