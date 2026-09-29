Популярність Макрона впала до історичного мінімуму 

Рейтинг президента Франції Емманюеля Макрона впав на 7 відсоткових пунктів порівняно з кінцем червня, досягнувши історичного мінімуму: лише 18% опитаних французів вважають його хорошим президентом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV з посиланням на результати барометра Odoxa-Mascaret, проведеного для Public Sénat.

Рейтинг глави держави різко впав на тлі занепокоєння французів щодо заходів, вжитих для стримування зростання цін на пальне.

Популярність прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню також різко знизилася на 8 відсоткових пунктів порівняно з попереднім опитуванням: лише 24% респондентів вважають його хорошим прем’єр-міністром.

Серед політиків, залучених до президентської кампанії, дует провідних діячів ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен та Жордана Барделла залишається на чолі рейтингу: 35% опитаних заявляють, що підтримують їх або симпатизують їм. Проте рейтинг обох політиків знизився – на чотири та п’ять пунктів відповідно.

Колишній прем'єр-міністр і кандидат від партії "Горизонти" Едуар Філіп має 27% підтримки (-3 пункти). Експрезидент Франсуа Олланд має 22% підтримки (-1 пункт), випереджаючи Рафаеля Глюксманна ("Громадська площа") зі 20% підтримки (зростання в 1 пункт).

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції неформальна лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

27 вересня у Франції переобрали 178 із 348 членів верхньої палати парламенту; ультраправа партія "Національне об’єднання" вперше отримала можливість сформувати парламентську групу у Сенаті.

Тим часом посадовці з країн ЄС намагаються розвіяти побоювання, що можливі перемоги на виборах партій, які скептично ставляться до України, у Франції та Німеччині можуть підірвати європейську підтримку Києва.