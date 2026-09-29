У Польщі водій в’їхав у групу людей: одна людина загинула

У селі Дахова поблизу Познані в Польщі автомобіль в’їхав у групу людей; спершу подію розглядали як ДТП, однак поліція припускає, що інцидент має кримінальний характер.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Як зазначається, подія сталася після 14:00 у понеділок, 28 вересня, неподалік залізничного переїзду в Даховій, що входить до гміни Курник.

За попередніми даними поліції, 39-річний чоловік сів за кермо автомобіля, прискорився та врізався в групу людей.

Унаслідок наїзду троє людей зазнали травм та були госпіталізовані. Стан одного з постраждалих оцінювали як важкий, а ввечері стало відомо, що він помер у лікарні.

Загиблим виявився брат водія. Після наїзду 39-річний чоловік залишив місце події, однак згодом поліція його затримала.

Правоохоронці наразі не оприлюднили всіх результатів розслідування. Водночас попередні дані свідчать, що деякі люди, які були причетні до інциденту, "раніше мали судимості за розбій та участь в організованій злочинній групі".

Ввечері 26 серпня чоловік в'їхав на своєму автомобілі в групу людей біля бару в Кані, що на північному заході Франції; внаслідок інциденту одна людина загинула, ще близько десяти отримали поранення.

А перед тим у Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.