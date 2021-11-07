Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Після акції під в’язницею, де тримають Саакашвілі, повідомили про два затримання і одну смерть

Неділя, 7 листопада 2021, 13:02

Під час вечірньої акції опозиції під в’язницею у Руставі, де перебуває експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі, двох людей затримали за провокаційну поведінку і один чоловік помер внаслідок серцевого нападу.

Про це повідомив "Перший канал", інформацію якого цитує "Новости-Грузия".

Затримання у поліції пояснили тим, що ці двоє громадян були у нетверезому стані і ображали оточуючих. Є свідчення про те, що вони нібито нецензурно лаялися на адресу засновника правлячої партії Бідзіни Іванішвілі, прем’єра Іраклія Гарібашвілі та інших представників влади. Затримання супроводжувалося сутичкою поліції з іншими учасниками акції. 

Також повідомляється, що під час події в одного з протестувальників, чоловіка середнього віку, стався серцевий напад. Директор Центральної лікарні Руставі повідомив ЗМІ, що його довезли у заклад вже мертвим. 

Нагадаємо, увечері 6 листопада опозиція почала безстрокову акцію під в’язницею, де тримають Саакашвілі, вимагаючи перевести голодуючого експрезидента до приватної клініки.  У партії Саакашвілі  обіцяють, що протест буде "зростаючим і перманентним", а демонстранти "не розійдуться доти, доки не врятують Саакашвілі".

Після основної частини акції близько двох десятків прихильників Саакашвілі залишилися на ніч у наметовому містечку. Близько десятка з них, як повідомляється, оголосили голодування. 

За кілька годин до початку протесту в Службі державної безпеки Грузії провели брифінг, заявивши, що Саакашвілі з в'язниці нібито планує державний переворот і низку серйозних провокацій з метою повалення влади. За версією відомства, до планів експрезидента входить блокування різних державних відомств у Тбілісі, перекриття доріг, а також вбивство одного з лідерів опозиції.

Раніше Міністерство юстиції Грузії виступило з ініціативою судити Міхеїла Саакашвілі за новими звинуваченнями за особливою процедурою – поза приміщенням суду. Підставою для цієї рекомендації, як стверджує міністр, є потреба захистити громадський порядок та життя самого Саакашвілі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua

Статті

Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів

"Вам точно потрібно краще зрозуміти, чому люди не хочуть вакцинуватися. Вони скептичні, бо не розуміють, як це працює, чи є якісь інші фактори?"
5 листопада 2021 — Данило Карпа, для Європейської правди

На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід східноєвропейських країн однозначний – має. І це – важливий приклад для України.
5 листопада 2021 — Андрій Зінченко, для Європейської правди

Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад

Управління громадою відрізняється від бізнесу, та є і схожість. Голова громади має застосовувати принципи ефективного управління.
4 листопада 2021 — Дзмітрій Корбут, Дзмітрій Корбут, для Європейської правди