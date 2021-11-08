Єврокомісія про мігрантів на кордоні Польщі: відчайдушна спроба Лукашенка дестабілізувати ЄС

Європейський союз уважно стежить за ситуацією із міграційною кризою на кордоні Білорусі та Польщі, і готовий до подальших санкцій через нові загрози.

Про це заявив речник Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Відповідно до нашої інформації, кілька сотень осіб зібралися на території Білорусі поблизу кордону з Польщею. За останній час польська влада повідомляла про 3 тисяч спроб перетину кордону щотижня. Це триваюча відчайдушна спроба режиму Лукашенка використати людей як інструмент для дестабілізації Європейського союзу", - сказав він.

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У Єврокомісії наголосили що уважно слідкують за ситуацією і готові допомогти Польщі, а також Литві, у ситуації з мігрантами з Білорусі.

Речник також заявив, що в ЄС триває підготовка нового пакету санкцій проти режиму Лукашенко, але не сказав, коли він може бути оголошений.

"Продовжується робота щодо модифікації санкційного режиму проти Білорусі із урахуванням нових загроз, в тому числі використанням мігрантів у власних цілях. ЄС готовий до подальших дій у відповідь на неприпустимі дії режиму Лукашенка", - додав він.

У Брюсселі зазначили, що ведуть перемовини із країнами, з яких прибувають мігранти до Білорусі, щоб пояснити їм ситуацію. Серед таких країн речник назвав Туреччину.

Нагадаємо, у понеділок в інтернеті з’явилися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

На кадрах можна побачити, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси, їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них зі службовими собаками.

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