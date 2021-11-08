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Сотні мігрантів прибули до паркану на кордоні Білорусі і Польщі: відео з гелікоптера

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:01

Сотні мігрантів, які прямували по території Білорусі в бік Польщі, дійшли до паркану на кордоні.

Відповідне відео розмістило Міністерство оборони Польщі, повідомляє "Європейська правда".

На знятих з вертольота кадрах видно близько тисячі мігрантів, які перебувають у лісі на території Білорусі.

"Група мігрантів наразі перебуває в околицях Кушниці", - повідомили у міністерстві, маючи на увазі пропускний пункт Кушниці-Брузгі.

Мігранти стоять прямо перед металевим парканом із колючим дротом, який розділяє територію двох держав. Вони поки не намагаються потрапити на польську територію.

З польської сторони видно кілька десятків прикордонників. 

Нагадаємо, у понеділок в інтернеті з’явилися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. 

На кадрах можна побачити, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси, їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них зі службовими собаками.

З 2 вересня у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах запровадили надзвичайний стан.

На кордоні почнуть спорудження постійної загорожі висотою понад 5 метрів і довжиною 180 км.

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Польща Білорусь міграційна криза шантаж мігрантами
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