Еврокомиссия о мигрантах на границе Польши: отчаянная попытка Лукашенко дестабилизировать ЕС

Европейский союз внимательно следит за ситуацией с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши и готов к дальнейшим санкциям из-за новых угроз.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Согласно нашей информации, несколько сотен человек собрались на территории Беларуси вблизи границы с Польшей. За последнее время польские власти сообщали о 3 тысячах попыток пересечения границы еженедельно. Это продолжающаяся отчаянная попытка режима Лукашенко использовать людей как инструмент для дестабилизации Европейского союза", - сказал он.

В Еврокомиссии отметили, что внимательно следят за ситуацией и готовы помочь Польше, а также Литве, в ситуации с мигрантами из Беларуси.

Спикер также заявил, что в ЕС продолжается подготовка нового пакета санкций против режима Лукашенко, но не сказал, когда он может быть объявлен.

"Продолжается работа по модификации санкционного режима против Беларуси с учетом новых угроз, в том числе использованием мигрантов в собственных целях. ЕС готов к дальнейшим действиям в ответ на недопустимые действия режима Лукашенко", - добавил он.

В Брюсселе отметили, что ведут переговоры со странами, из которых приезжают мигранты в Беларусь, чтобы объяснить им ситуацию. Среди таких стран спикер назвал Турцию.

Напомним, в понедельник в интернете появились видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

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