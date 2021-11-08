ЄСПЛ виніс рішення на користь суддів, які позивались проти Польщі 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення на користь двох суддів, які судилися з Польщею щодо порушення їхнього права на справедливий суд у питанні про призначення на посаду.

Про це йдеться у рішенні, оприлюдненому 8 листопада, повідомляє "Європейська правда".

У справі "Долінська-Фічек і Озимек проти Польщі" Суд одностайно встановив порушення права на справедливий суд.

У цій справі - одній з 57 проти Польщі у зв’язку з різними аспектами реорганізації судової системи в країні - двоє суддів стверджували, що Палата надзвичайного розгляду і публічних справ Верховного суду, яка приймала рішення у справах, що стосувалися їх, не була "заснованим законом судом" і їй бракувало неупередженості й незалежності.

Зокрема, вони зауважили, що ця новостворена палата Верховного суду складалася із суддів, призначених президентом за рекомендацією Національної ради правосуддя (конституційного органу, що дбає про незалежність судочинства і щодо якого почались суперечки після набрання чинності новим законодавством, за яким членів стали обирати не судді, а Сейм). Суд наголосив, що його завданням не було надати оцінку легітимності судової реформи в цілому, але визначити, як такі зміни вплинули на права заявників згідно зі ст. 6 §1 ЄКПЛ.

Зазначені судді працювали у районному та регіональному судах. Вони подалися на судові посади у 2017-2018 роках, але не були рекомендовані туди Національною радою правосуддя. Вони подали апеляцію до Верховного суду і питання доручили новоствореній Палаті надзвичайного розгляду і публічних справ - куди входили виключно судді, призначені за посередництва нової Національної ради правосуддя. У 2019 році їхні апеляції відхилили.

"Суд встановив, що процедура призначення суддів зазнавала неналежного впливу законодавчої і виконавчої влади і не була сумісною з ЄКПЛ, що відтак компрометує легітимність даної Палати Верховного Суду. Суд дійшов висновку, що Польщі варто зробити висновки з цього рішення і вдатися до окремих і загальних кроків, щоб вирішити проблеми, які лежать в основі порушень, констатованих ЄСПЛ і запобігти повторенню подібних порушень у майбутньому", - йдеться у пресрелізі.

ЄСПЛ постановив, що Польща має виплатити кожному із заявників 15 тисяч євро компенсації.