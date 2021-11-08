ЕСПЧ вынес решение в пользу судей, которые судились против Польши

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу двух судей, судившихся с Польшей по поводу нарушения их права на справедливый суд по вопросу о назначении на должность.

Об этом говорится в решении, обнародованном 8 ноября, сообщает "Европейская правда".

По делу "Долинская-Фичек и Озимек против Польши" Суд единогласно установил нарушение права на справедливый суд.

По этому делу - одному из 57 против Польши в связи с различными аспектами реорганизации судебной системы в стране - двое судей утверждали, что Палата чрезвычайного разбирательства и публичных дел Верховного суда, принимавшая решения по делам, касающимся их, не была "основанной законным судом" и ей не хватало беспристрастности и независимости.

В частности, они отметили, что эта новосозданная палата Верховного суда состояла из судей, назначенных президентом по рекомендации Национального совета правосудия (конституционного органа, заботящегося о независимости судопроизводства и в отношении которого начались споры после вступления в силу нового законодательства, согласно которому членов стали избирать не судьи, а Сейм). Суд подчеркнул, что его задачей не было дать оценку легитимности судебной реформы в целом, но определить, как такие изменения повлияли на права заявителей согласно ст. 6 §1 ЕКПЧ.

Указанные судьи работали в районном и региональном судах. Они отправились на судебные должности в 2017-2018 годах, но не были рекомендованы туда Национальным советом правосудия. Они подали апелляцию в Верховный суд и вопросы поручили Палате чрезвычайного разбирательства и публичных дел - куда входили исключительно судьи, назначенные при посредничестве нового Национального совета правосудия. В 2019 году их апелляции были отклонены.

"Суд установил, что процедура назначения судей испытывала ненадлежащее влияние законодательной и исполнительной власти и не была совместима с ЕКПЧ, что компрометирует легитимность данной Палаты Верховного суда. Суд пришел к выводу, что Польше следует сделать выводы из этого решения и прибегнуть к отдельным и общим шагам, чтобы решить проблемы, лежащие в основе нарушений, констатированных ЕСПЧ и предотвратить повторение подобных нарушений в будущем", - говорится в пресс-релизе.

ЕСПЧ постановил, что Польша должна выплатить каждому заявителю 15 тысяч евро компенсации.