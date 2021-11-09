Еврокомиссия направила Польше требование уплатить 25 млн евро по решению Суда ЕС по шахте

Еврокомиссия направила властям Польши первое требование о выплате штрафа за невыполнение решения об остановке работ на руднике Турув.

Об этом пишет RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Сумма выплаты уже составляет 25 миллионов евро. Если Польша не уплатит штраф, эта сумма будет вычтена из средств, выплачиваемых Польше из фондов ЕС, с уплатой пени за просрочку платежа.

19 октября Брюссель направил польским властям письмо с призывом "срочно предоставить Комиссии доказательства прекращения добычи бурого угля на руднике Турув". Еврокомиссия предупредила, что при отсутствии таких доказательств она начнет регулярно посылать запросы на оплату.

Штрафы начисляются с 20 сентября, когда решение было передано польским властям.

Польша обязана платить штрафы в бюджет ЕС, пока она не выполнит решение или пока окончательное решение не будет вынесено Судом ЕС, а этого можно ожидать через год. Во вторник начнется первое слушание в суде.

Напомним, 27 октября Суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день за то, что она не выполнила июльское решение и не приостановила действие положений о своей Дисциплинарной палате Верховного суда.

В сентябре суд по требованию Чехии обязал правительство Польши выплачивать 500 тысяч евро ежедневно за невыполнение приказа о немедленном прекращении добычи угля на шахте Турув.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что страна "не может и не должна платить ни одного злотого" штрафов, приговоренных Судом ЕС.

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