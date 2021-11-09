ЄСПЛ 24 листопада проведе слухання у великій справі України та Нідерландів проти Росії

Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) 24 листопада проведе слухання щодо прийнятності справи "Україна та Нідерланди проти Росії", яка об'єднує три великі справи (№№ 8019/16, 43800/14 та 28525/20).

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі суду.

Слухання розпочнеться о 9 годині 15 хвилин за місцевим часом.

Цей справа включає три міждержавні скарги, а саме № 8019/16, яка стосується порушень Росією Європейської конвенції про права людини під час конфлікту на сході України у 2014 році, № 43800/14 щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни, та № 28525/20, яка стосується збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Відзначається, що після цих слухань суд розпочне свої закриті засідання і рішення у цих справах будуть винесені на пізнішому етапі.

Нагадаємо, 10 липня 2020 року стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17.

У листопаді 2020 року ЄСПЛ вирішив приєднати до справи "Україна проти Росії" щодо Донбасу справу про вивезення дітей та збиття "боїнга" "Малайзійських авіаліній".

Тоді в Мін’юсті заявили, що це рішення може мати позитивні наслідки для України, але водночас затягне розгляд справи в цілому.