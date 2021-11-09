ЕСПЧ 24 ноября проведет слушания по большому делу Украины и Нидерландов против России

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 24 ноября проведет слушания о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России", объединяющего три больших дела (№№ 8019/16, 43800/14 и 28525/20).

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе суда.

Слушания начнутся в 9 часов 15 минут по местному времени.

Это дело включает три межгосударственных жалобы, а именно № 8019/16, касающейся нарушений Россией Европейской конвенции о правах человека во время конфликта на востоке Украины в 2014 году, № 43800/14 в отношении детей из государственных учреждений, незаконно вывозимых в Россию в начале войны, и № 28525/20, касающегося сбития самолета рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Отмечается, что после этих слушаний суд приступит к своим закрытым заседаниям и решения по этим делам будут вынесены на более позднем этапе.

Напомним, 10 июля 2020 года стало известно, что Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ из-за ее роли в сбитии самолета рейса MH17.

В ноябре 2020 года ЕСПЧ решил присоединить к делу "Украина против России" в отношении Донбасса дело о вывозе детей и сбитии "боинга" "Малайзийских авиалиний".

Тогда в Минюсте заявили, что это решение может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.