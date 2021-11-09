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Посол Британії здивована рішенням власника Kyiv Post закрити газету

Вівторок, 9 листопада 2021, 13:04

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс висловила розчарування з приводу закриття англомовного українського видання Kyiv Post.

Про це посол написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Здивована раптовим рішенням закрити газету KyivPost, що була прикладом незалежної журналістики впродовж 25 років і відігравала важливу роль у підтримці реформ і демократії в Україні. Не добрий день для незалежних медіа. Сподіваюся, видання скоро повернеться", - написала Сіммонс.

Як відомо, 8 листопада власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.

Аднан Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.

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