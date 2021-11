Посол Британії здивована рішенням власника Kyiv Post закрити газету

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс висловила розчарування з приводу закриття англомовного українського видання Kyiv Post.

Про це посол написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Здивована раптовим рішенням закрити газету KyivPost, що була прикладом незалежної журналістики впродовж 25 років і відігравала важливу роль у підтримці реформ і демократії в Україні. Не добрий день для незалежних медіа. Сподіваюся, видання скоро повернеться", - написала Сіммонс.

Surprised by the sudden decision to close KyivPost, which has been an example of independent journalism for 25 years and has played an important role in supporting reform and democracy in Ukraine. Not a good day for free media. I hope it will be back soon #Ukraine pic.twitter.com/Kb8tsdKLVA