Посол Британии удивлена ​​решением владельца Kyiv Post закрыть газету

Посол Великобритании Мелинда Симмонс выразила разочарование по поводу закрытия англоязычного украинского издания Kyiv Post.

Об этом посол написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Удивлена ​​внезапным решением закрыть газету KyivPost, которая была примером независимой журналистики на протяжении 25 лет и играла важную роль в поддержке реформ и демократии в Украине. Не лучший день для независимых медиа. Надеюсь, издание скоро вернется", - написала Симмонс.

Surprised by the sudden decision to close KyivPost, which has been an example of independent journalism for 25 years and has played an important role in supporting reform and democracy in Ukraine. Not a good day for free media. I hope it will be back soon #Ukraine pic.twitter.com/Kb8tsdKLVA