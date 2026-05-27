Спецслужби Литви: риторика Росії стала набагато гострішою і радикальнішою

Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви відзначає дедалі агресивнішу та радикальнішу риторику Росії.

Про це заявив глава відомства Ремігіюс Брідікіс, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

При цьому глава литовської спецслужби зазначив, що конвенційна військова загроза найближчим часом залишається низькою, і загальний рівень загрози в країні не підвищився.

"У певному сенсі риторика (рівень загрози) посилилася, оскільки вона стає агресивнішою, а цілі, на які вона націлена, та загрозливі заяви й дії, якими в такому випадку погрожує супротивник, – вони більш радикальні. Загалом, я б не сказав, що рівень загрози підвищився, але риторика стала набагато гострішою", – заявив Брідікіс.

За його словами, на тлі труднощів, з якими Росія стикається на полі бою в Україні, активізуються інформаційні операції проти Литви та інших країн Балтії, спрямовані на зменшення підтримки Києва та породження сумнівів щодо безпеки країни.

„Ситуації можуть бути найрізноманітнішими, але в цьому випадку, з одного боку, важливо те, що бачить супротивник, що він планує робити. З іншого боку, важливо, наскільки ми підготовлені. І в цьому випадку неважливо, чиї безпілотники літають на нашій території і в якому напрямку, головне – контролювати свій простір і вміти керувати ситуацією", – підкреслив Брідікіс.

Як відомо, наразі РФ проводить кампанію дезінформації проти країн Балтії – що вони нібито надали дозвіл Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою слабкості.