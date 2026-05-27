Мешканці Фінляндії отримають інформаційну брошуру на випадок загрози дронів

Уряд Фінляндії готує спеціальну пам'ятку для мешканців країни з інструкціями щодо дій у разі загрози дронів.

Про це розповів прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, якого цитує Yle, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні фінський уряд обговорив заходи щодо підготовки до загроз, пов’язаних із дронами, на позачерговій нараді.

Серед тем були прискорення впровадження системи екстреного оповіщення населення через мобільні мережі Cell broadcast, планування поетапної системи оповіщення про небезпеку, а також питання трудових відносин та компенсацій у разі загрози з боку дронів.

За словами Орпо, всі міністерства, муніципалітети та регіони вже працюють над покращенням готовності до таких ситуацій, а для громадян готується спеціальна пам’ятка з інструкціями.

"Я дуже переймаюся тим, щоб усі знали, як діяти в подібних ситуаціях", – сказав він.

Орпо зазначив, що поетапна система оповіщення вже знаходиться в розробці, і терміни її впровадження стануть відомі протягом тижня.

"Робимо це так швидко, як можливо. Думаю, що зможемо дати точну оцінку вже через тиждень", – додав очільник фінського уряду.

Також Орпо зауважив, що закупівлі для системи можна буде провести прискорено, без тривалих конкурсів, з урахуванням національної безпеки.

Він поінформував, що представники роботодавців і працівників обговорюють з міністром праці порядок виплати зарплати, якщо загроза дронів не дозволяє співробітникам вийти на роботу. Уряд також створить новий міністерський комітет з готовності та комплексної безпеки для координації дій у кризових ситуаціях.

Нагадаємо, вранці 15 травня у столичному регіоні Фінляндії Уусімаа оголосили повітряну тривогу – фінські військові отримали попередження про можливе потрапляння ударних безпілотників у повітряний простір країни. Через тривогу призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, що призвело до скасування та переспрямування низки рейсів.

У підсумку військові заявили, що не зафіксували порушень повітряного простору. В уряді захищають рішення про повітряну тривогу, наголошуючи, що ризики були реальними.