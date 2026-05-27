У Білому домі кажуть, що переговори з Іраном проходять "успішно"

Речниця Білого дому Олівія Вельс заявила, що переговори і Іраном проходять "успішно".

Про це вона сказала у середу, 27 травня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Вельс наголосила, що американський президент Дональд Трамп чітко визначив свої "червоні лінії".

За її словами, переговори з Іраном "проходять успішно".

Сам Трамп заявив, що Іран "дуже хоче" укласти угоду, але "ще не дійшов до цього".

"Вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони ще не дійшли до цього. Ми не задоволені цим. Але ми будемо задоволені – або це, або нам доведеться просто завершити справу", – сказав він.

За словами Трампа, іранська команда "веде переговори на останньому подиху" і не має "іншого вибору", як укласти угоду, з огляду на економічні труднощі, з якими зіштовхується Тегеран.

"Але подивимося, що буде. Можливо, нам доведеться повернутися і завершити справу. Можливо, зараз цього не потрібно", – додав американський президент.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 26 травня, що переговори щодо угоди з Іраном затягуються через суперечки щодо формулювань.

Посадовці США на умовах анонімності заявляли, що на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів.

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.