Джерела: заплановану на 28 травня зустріч Мадяра з фон дер Ляєн можуть відкласти

Зустріч премʼєр-міністра Угорщини Петера Мадяра та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у Брюсселі, яка попередньо планувалася на ранок 28 травня, може бути перенесена на пʼятницю, 29 травня, або на червень.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел.

Команди премʼєр-міністра Угорщини Петера Мадяра та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн наразі досі не узгодили їхню зустріч, яка, за даними європейських співрозмовників "ЄвроПравди", попередньо планувалася у штаб-квартирі Єврокомісії "Берлаймонт" на 11:00 ранку (за брюссельським часом) у четвер, 28 травня.

Офіційно, нагадаємо, ця зустріч не анонсувалася, а прес-служби двох посадовців лише зауважували, що підготовча робота триває.

"На цей момент немає підтвердженої дати та часу зустрічі (Урсули фон дер Ляєн) з премʼєр-міністром Мадяром", – повідомили "ЄвроПравду" в Єврокомісії.

За словами одного з джерел, зустріч з фон дер Ляєн може все ще відбутися, але наступного дня – у пʼятницю, 29 травня. В іншому разі вона буде перенесена на червень 2026 року.

Причина перенесення також офіційно не розголошується – але варто зауважити, що напередодні повідомлялося про різночитання з боку двох команд щодо процедури та умов розблокування для Угорщини понад 10 млрд євро заморожених фондів ЄС.

Зустріч Мадяра з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в його брюссельській резиденції, запланована на обідній час, наразі не скасована.

Як повідомляла "Європейська правда", премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр 28 травня приїде в Брюссель, де планувалися його зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генсеком НАТО Марком Рютте.

Угорський премʼєр їде в Брюссель, щоб насамперед обговорити з Єврокомісією питання розблокування мільярдів заморожених коштів ЄС для Угорщини.

Також повідомлялося про можливу зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського на початку червня, причому в уряді Угорщини виставили нову умову особистої зустрічі Мадяра та Зеленського.

