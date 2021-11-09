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Франція закликала Лондон до "швидких рішень" з суперечкою щодо риболовлі

Вівторок, 9 листопада 2021, 16:15

Франція закликала знайти "швидке рішення" у розбіжностях, що призвело до суперечки з Лондоном щодо риболовних ліцензій, після чергової двосторонньої зустрічі.

Як повідомляє Le Figaro, про це заявив міністр з європейських справ Клеман Бон, пише "Європейська правда". 

"Сьогодні вранці я знову зустрічався з Девідом Фростом. Франція залишається відкритою до діалогу, але нам потрібно знайти швидке рішення для наших рибалок", - заявив Бон.  

Згідно з угодою про Brexit, європейські рибалки можуть продовжувати роботу в деяких британських водах, якщо доведуть, що працювали там і раніше. Париж і Лондон сперечаються з приводу природи і об’єму доказів, які мають бути надані. У Франції кажуть, що Британія не дотримується угоди і через це постраждали 200 прохачів ліцензії для французьких риболовних суден, а в Лондоні з цим не погоджуються. 

Попри численні переговори на багатьох рівнях і залучення ЄС, ситуація залишається паралізованою і стала ще одним дражливим фактором у напрузі між Лондоном та Брюсселем через частину угоди про Brexit, що стосується Північної Ірландії. 

Нагадаємо, попередніми тижнями конфлікт між Лондоном і Парижем через риболовлю особливо загострився після затримання французами британського траулера Cornelis Gert Jan у французьких водах поблизу Гавра - Британія викликала посла Франції і погрожувала торговими спорами. Після його звільнення напруга спала, але ситуація залишається невирішеною.

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Франція Велика Британія Brexit
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