Франция призвала Лондон к "быстрым решениям" со спором о рыбной ловле

Франция призвала найти "быстрое решение" по разногласиям, приведшим к спору с Лондоном по рыболовным лицензиям, после очередной двусторонней встречи.

Как сообщает Le Figaro, об этом заявил министр по европейским делам Клеман Бон, пишет "Европейская правда".

"Сегодня утром я снова встречался с Дэвидом Фростом. Франция остается открытой к диалогу, но нам нужно найти скорейшее решение для наших рыболовов", - заявил Бон.

По соглашению о Brexit, европейские рыбаки могут продолжать работу в некоторых британских водах, если докажут, что работали там и раньше. Париж и Лондон спорят о природе и объеме доказательств, которые должны быть предоставлены. Во Франции говорят, что Британия не соблюдает соглашение и пострадали 200 просителей лицензии для французских рыболовных судов, а в Лондоне с этим не соглашаются.

Несмотря на многочисленные переговоры на многих уровнях и вовлечение ЕС, ситуация остается парализованной и стала еще одним раздражающим фактором в напряжении между Лондоном и Брюсселем из-за части соглашения о Brexit, касающегося Северной Ирландии.

Напомним, в предыдущие недели конфликт между Лондоном и Парижем из-за рыбной ловли особенно обострился после задержания французами британского траулера Cornelis Gert Jan во французских водах близ Гавра - Британия вызвала посла Франции и угрожала торговыми спорами. После его освобождения напряжение спало, но ситуация остается нерешенной.