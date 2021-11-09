Посол Грузії розповів МЗС про переведення Саакашвілі до тюремної лікарні

Послом Грузії в Україні Георгій Закарашвілі 9 листопада прибув у МЗС України, де обговорив із заступникрм міністра закордонних справ Миколою Точицьким ситуацію довкола Саакашвілі.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

"Посол Грузії, зокрема, детально поінформував про обставини його переведення до пенітенціарного медичного закладу в Глдані. Микола Точицький підкреслив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для Української держави", - розповіли в міністерстві закордонних справ.

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Заступник міністра привернув увагу до вчорашньої ноти МЗС України, переданої до МЗС Грузії, та висловив сподівання на її позитивний розгляд грузинською стороною.

Нагадаємо, уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова раніше заявила, що посол Грузії Георгій Закарашвілі відкликав свою пропозицію про зустріч з нею щодо ситуації з Саакашвілі після заяви МЗС України.

У ноті, яку посольство України у Тбілісі передало до МЗС Грузії в понеділок, в українському МЗС обурилися тим, що Україну не ставили до відома про переведення Саакашвілі до іншого місця позбавлення волі.

В МЗС закликали грузинську сторону невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Раніше у Грузії підтвердили, що Саакашвілі перевезли до тюресної лікарні. Сам Саакашвілі наполягав, що у цій лікарні немає належних умов для надання йому допомоги.

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

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