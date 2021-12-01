У Британії 25 тисяч людей п’яту добу без світла й опалення через наслідки потужного шторму

Близько 25 тисяч людей на півночі Англії, північному сході Шотландії і подекуди її центральній та південній частинах досі чекають відновлення опалення та електропостачання після потужного шторму "Арвен", що накрив країну останніми вихідними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Компанія-оператор Northern Powergrid повідомила, що 95% клієнтів вже підключені до послуг, та 16 000 ще чекають завершення ремонтних робіт. Завдану негодою шкоду називають безпрецедентною.

Постачальник Electricity North West повідомив, що на кінець доби у вівторок без світла залишалися ще 9 тисяч споживачів, і для 100 тисяч відновили доступ до послуг. Деякі домівки можуть чекати підключення ще кілька днів, тому що завдані пошкодження виявились більшими, ніж вважалось на початку.

Людям, які залишились без світла, пропонують тимчасово переміститися до друзів або родичів.

У парламенті з’явилися пропозиції залучити на допомогу з ремонтом мережі армію, а профільних міністрів розкритикували за те, що вони нібито недостатньо інформували депутатів про масштаби наслідків негоди.

Нагадаємо, внаслідок негоди зі шквальним вітром, дощем та снігом у Британії загинули троє людей - через падіння дерев. Місцями пориви вітру досягли швидкості 157 км на годину. На півночі Англії близько 120 вантажівок застрягли в снігу на трасі. У Шотландії також виникли перебої із залізничним сполученням, пасажири одного із потягів просиділи у вагонах 17 годин.

Одразу після шторму в Шотландії без світла залишились понад 100 тисяч людей.

Школи залишились закритими у понеділок та в багатьох районах не працювали і у вівторок.

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