В Британии 25 тысяч человек пятые сутки без света и отопления из-за мощного шторма

Около 25 тысяч человек на севере Англии, северо-востоке Шотландии и в отдельных районах ее центральной и южной частей до сих пор ждут возобновления подачи отопления и электроснабжения после мощного шторма "Арвен", накрывшего страну в выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Компания-оператор Northern Powergrid сообщила, что 95% клиентов уже подключены к услугам, а 16 тысяч еще ждут завершения ремонтных работ. Нанесенный непогодой ущерб называют беспрецедентным.

Поставщик Electricity North West сообщил, что к концу суток во вторник без света оставались еще 9 тысяч потребителей, и для 100 тысяч восстановили доступ к услугам. Некоторые дома могут ожидать подключения еще несколько дней, так как повреждения оказались сильнее, чем считалось вначале.

Людям, оставшимся без света, предлагают временно переехать к друзьям или родственникам.

В парламенте появились предложения привлечь на помощь с ремонтом сети армию, а профильных министров подвергли критике за то, что они якобы недостаточно информировали депутатов о масштабах последствий непогоды.

Напомним, в результате непогоды со шквальным ветром, дождем и снегом в Британии погибли три человека - из-за падения деревьев. Местами порывы ветра достигли скорости 157 км/ч. На севере Англии около 120 грузовиков застряли в снегу на трассе. В Шотландии также возникли перебои с железнодорожным сообщением, пассажиры одного из поездов просидели в вагонах 17 часов.

Сразу после шторма в Шотландии без света осталось более 100 тысяч человек.

Школы остались закрытыми в понедельник и во многих районах не работали и во вторник.

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