Макрон представив пріоритети Франції під час головування в ЄС наступного року

Президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції 9 грудня окреслив пріоритети головування Франції у Раді Європейського Союзу у першому півріччі 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RFI.

Макрон зазначив, що Європа має бути "здатною захистити свої кордони", назвавши це "необхідною умовою для того, щоб забезпечити безпеку європейців, впоратися з міграційним викликом і уникнути вже пережитих трагедій".

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У період головування Франції у Раді ЄС президент пообіцяв запустити реформу правил, що діють у Шенгенській зоні. Він виступив за створення спеціального механізму екстреної допомоги країнам-членам ЄС у разі міграційних криз на кордонах.

Виступаючи за "стратегічний суверенітет" ЄС, Макрон нагадав про концепцію автономної системи оборони 27 країн союзу, яку активно просуває Франція. Париж наполягає, що така система має бути доповненням, а не альтернативою НАТО.

Анонсував президент Франції і активізацію політики щодо Західних Балкан, закликавши ЄС "прояснити перспективи європейської інтеграції" Албанії, Боснії, Сербії, Чорногорії, Північної Македонії та Косово.

У майбутньому півріччі Франція також має намір досягти прогресу в переговорах щодо проєкту європейського Пакту з питань міграції та притулку.

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Макрон запропонував "переглянути бюджетні рамки" та правила Євросоюзу, створивши нову модель економічного зростання та знайшовши нові джерела інвестицій.

Макрон пообіцяв, що у період свого головування Франція зосередить зусилля на доопрацюванні законопроектів ЄС щодо регулювання цифрової сфери.

Під французьким головуванням Євросоюз продовжить роботу над реалізацією заходів, які передбачає європейський "Зелений пакт", підготовлений Єврокомісією.

Франція також активно працюватиме над створенням механізмів, які б обмежили або зовсім виключили імпорт у ЄС продукції з високим "вуглецевим слідом".

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