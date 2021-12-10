Макрон представил приоритеты Франции во время председательства в ЕС в следующем году

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции 9 декабря очертил приоритеты председательства Франции в Совете Европейского Союза в первом полугодии 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации RFI.

Макрон отметил, что Европа должна быть "способной защитить свои границы", назвав это "необходимым условием для обеспечения безопасности европейцев, справиться с миграционным вызовом и избежать уже пережитых трагедий".

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В период председательства Франции в Совете ЕС президент пообещал запустить реформу действующих в Шенгенской зоне правил. Он выступил за создание специального механизма экстренной помощи странам-членам ЕС в случае миграционных кризисов на границах.

Выступая за "стратегический суверенитет ЕС", Макрон напомнил о концепции автономной системы обороны 27 стран союза, активно продвигаемой Францией. Париж настаивает, что такая система должна являться дополнением, а не альтернативой НАТО.

Анонсировал президент Франции и активизацию политики по Западным Балканам, призвав ЕС "прояснить перспективы европейской интеграции" Албании, Боснии, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.

В будущем полугодии Франция также намерена достичь прогресса в переговорах по проекту европейского Пакта по миграции и убежищу.

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Макрон предложил "пересмотреть бюджетные рамки" и правила Евросоюза, создав новую модель экономического роста и обнаружив новые источники инвестиций.

Макрон пообещал, что во время своего председательства Франция сосредоточит усилия на доработке законопроектов ЕС по регулированию цифровой сферы.

Во французском председательстве Евросоюз продолжит работу над реализацией мероприятий, которые предусматривает европейский "Зеленый пакт", подготовленный Еврокомиссией.

Франция также будет активно работать над созданием механизмов, которые бы ограничили или вовсе исключили импорт в ЕС продукции с высоким "углеродным следом".

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