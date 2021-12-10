Конституційний суд Угорщини відмовив уряду Орбана в оскарженні пріоритетності права ЄС

Конституційний суд Угорщини в п'ятницю відмовився ухвалити рішення за позовом міністра юстиції країни, яка хотіла оскаржити пріоритет права ЄС у справі щодо поводження країни з мігрантами та прохачами притулку.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

У своєму рішенні угорський суд підкреслив, що тлумачення Конституції Угорщини "не може бути спрямоване на перегляд рішення Суду Європейського Союзу, а процедура Конституційного суду в цій справі за своєю природою не поширюється на перегляд пріоритетності права ЄС".

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Однак Конституційний суд Угорщини також постановив, що Будапешт має право застосовувати власні заходи в тих сферах, де Європейський Союз ще не зробив адекватних кроків для спільної імплементації правил ЄС, пише DW.

Судді сказали, що Угорщина також може вирішувати, чи може особа залишатися в країні, де є "неповна ефективність" з точки зору правил ЄС.

Судді також заявили, що Конституція Угорщини захищає "невід'ємне право" країни "визначати свою територіальну єдність, населення, форму правління та державний устрій".

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У грудні минулого року міністр юстиції Юдіт Варга оскаржила рішення топ-суду ЄС, згідно з яким Угорщина порушила правила ЄС, депортуючи мігрантів на сербський кордон.

У своєму клопотанні Варга просила суд постановити, що рішення Суду Європейського союзу про надання мігрантам можливості подавати прохання про притулок несумісне з конституцією Угорщини. Це стало би викликом верховенству права ЄС, як це вже трапилося у випадку з Польщею.

Цього року Конституційний трибунал сусідньої Польщі спровокував кризу у ЄС, встановивши, що частини договорів блоку несумісні з польською Конституцією.

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