Конституционный суд Венгрии отказал Орбану в обжаловании приоритетности права ЕС

Конституционный суд Венгрии в пятницу отказался принять решение по иску министра юстиции страны, которая хотела обжаловать приоритет права ЕС в деле обращения страны с мигрантами и просителями убежища.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

В своем решении венгерский суд подчеркнул, что толкование Конституции Венгрии "не может быть направлено на пересмотр решения Суда Европейского Союза, а процедура Конституционного суда по этому делу по своей природе не распространяется на пересмотр приоритетности права ЕС".

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Однако Конституционный суд Венгрии также постановил, что Будапешт имеет право применять свои меры в тех сферах, где Европейский Союз еще не предпринял адекватных шагов для совместной имплементации правил ЕС, пишет DW.

Судьи сказали, что Венгрия также может решать, может ли человек оставаться в стране, где есть "неполная эффективность" с точки зрения правил ЕС.

Судьи также заявили, что Конституция Венгрии защищает "неотъемлемое право" страны "определять свое территориальное единство, население, форму правления и государственное устройство".

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В декабре прошлого года министр юстиции Юдит Варга обжаловала решение высшего суда ЕС, согласно которому Венгрия нарушила правила ЕС, депортируя мигрантов на сербскую границу.

В своем ходатайстве Варга просила суд постановить, что решение Суда Европейского Союза о предоставлении мигрантам возможности подавать прошение об убежище несовместимо с конституцией Венгрии. Это стало бы вызовом верховенству права ЕС, как это произошло в случае с Польшей.

В этом году Конституционный трибунал соседней Польши спровоцировал кризис в ЕС, установив, что части договоров блока несовместимы с польской Конституцией.

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